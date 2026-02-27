DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 -2,0%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,13 +9,1%Gold5.409 +2,5%
Bis zum 8. April

RTL-Aktie verliert: Übernahme von Sky Deutschland bei EU angemeldet

02.03.26 07:32 Uhr
RTL übernimmt Sky DE: EU prüft Deal - Aktie in Rot | finanzen.net

RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland bei der EU-Kommission angemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
25,65 EUR -0,49 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
36,85 EUR -0,10 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie es auf der Webseite der Kommission heißt, läuft die vorläufige Frist bis zum 8. April.

"Die RTL Group bestätigt, dass sie die Europäische Kommission gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung offiziell über die geplante Übernahme von Sky Deutschland (DACH) informiert hat", teilte das Unternehmen mit. Die Bertelsmann-Tochter hatte den Kauf von Sky Deutschland im Juni 2025 angekündigt.

RTL arbeite "konstruktiv mit der EU-Kommission zusammen und ist zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen", so das Unternehmen weiter.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die RTL-Aktie zeitweise 1,6 Prozent tiefer.

DOW JONES

