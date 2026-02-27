RTL-Aktie verliert: Übernahme von Sky Deutschland bei EU angemeldet
RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland bei der EU-Kommission angemeldet.
Werte in diesem Artikel
Wie es auf der Webseite der Kommission heißt, läuft die vorläufige Frist bis zum 8. April.
"Die RTL Group bestätigt, dass sie die Europäische Kommission gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung offiziell über die geplante Übernahme von Sky Deutschland (DACH) informiert hat", teilte das Unternehmen mit. Die Bertelsmann-Tochter hatte den Kauf von Sky Deutschland im Juni 2025 angekündigt.
RTL arbeite "konstruktiv mit der EU-Kommission zusammen und ist zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen", so das Unternehmen weiter.Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die RTL-Aktie zeitweise 1,6 Prozent tiefer.
DOW JONES
Übrigens: Comcast und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Comcast
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comcast
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Comcast News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Eric Streichen