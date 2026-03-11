DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2225 -1,1%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RTL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RTL Aktien-Sparplan
35,65 EUR +0,70 EUR +2,00 %
STU
35,35 EUR +0,30 EUR +0,86 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,4 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 861149

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU0061462528

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RGLXF

Bernstein Research

RTL Market-Perform

10:56 Uhr
RTL Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RTL
35,65 EUR 0,70 EUR 2,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Einnahmen des Medienhauses aus dem TV-Anzeigengeschäft seien um sieben Prozent zurückgegangen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
-15,73%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
35,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,85%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

10:56 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu RTL

Dow Jones Schwacher Werbemarkt RTL-Aktie stärker: Gewinnsteigerung geplant - Dividendenplus dank Niederlande-Verkauf RTL-Aktie stärker: Gewinnsteigerung geplant - Dividendenplus dank Niederlande-Verkauf
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Start zu
finanzen.net RTL Aktie News: RTL macht am Vormittag Boden gut
dpa-afx RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen
finanzen.net RTL Aktie News: RTL verliert am Nachmittag
finanzen.net RTL Aktie News: RTL verbilligt sich am Mittag
finanzen.net MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx Neue DSDS-Staffel startet am Karsamstag
dpa-afx Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet
Financial Times RTL to buy Sky’s German unit as it bids to challenge US streaming giants
RSS Feed
RTL zu myNews hinzufügen