RTL Aktie

36,50 EUR -0,25 EUR -0,68 %
36,40 EUR -0,50 EUR -1,36 %
Marktkap. 5,63 Mrd. EUR

KGV 5,42
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

Bernstein Research

RTL Market-Perform

19:51 Uhr
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Angaben des Medienkonzerns implizierten, dass der deutsche Werbemarkt um fünf Prozent kleiner geworden ist, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für 2026 seien aber geschützt durch einen Notfallplan, der auch die Aktien vor Abwärtsrisiken schütze. Das höhere Kursziel begründete sie neben angepassten Schätzungen auch mit dem Bewertungszeitraum, den sie um ein Jahr in die Zukunft verschob./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 11:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
36,40 €		 Abst. Kursziel*:
1,65%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
36,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,37%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

19:51 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.03.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

