Diageo Aktie
Marktkap. 42,93 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2370 Pence auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur in der Nachfrage für Spirituosen und Alkoholika struktureller oder zyklischer Natur sei, schrieb Javier Gonzalez Lastra in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er geht weiter von strukturellen und zyklischen Gründen aus. Aus Ergebnissicht bleibt der Experte für 2026 bei seiner Präferenz für Brauereikonzerne und Softdrinkhersteller und setzt bevorzugt auf Heineken, Coca-Cola HBC, AB Inbev und Molson Coors. Für die Spirituosenproduzenten beinhalteten hohe Lagerbestände sowie die Auswirkungen der US-Zollpolitik weiterhin erhebliche Herausforderungen. Noch am besten positioniert sieht er hier Diageo. Pernod Ricard sei zwar historisch günstig, habe aber weniger Optionen als Diageo für den Verkauf von Randaktivitäten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
23,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
