DAX 25.009 +0,3%ESt50 5.983 +0,4%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,54 +0,4%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.425 +0,1%Euro 1,1859 -0,2%Öl 65,30 -0,6%Gold 5.085 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 PUMA 696960 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher: 25.000-Punkte-Marke im Visier -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX auf Erholungskurs - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX auf Erholungskurs - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,00 EUR -0,10 EUR -0,52 %
STU
17,38 CHF -0,11 CHF -0,62 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,93 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Diageo Buy

08:56 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,00 EUR -0,10 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2370 Pence auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur in der Nachfrage für Spirituosen und Alkoholika struktureller oder zyklischer Natur sei, schrieb Javier Gonzalez Lastra in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er geht weiter von strukturellen und zyklischen Gründen aus. Aus Ergebnissicht bleibt der Experte für 2026 bei seiner Präferenz für Brauereikonzerne und Softdrinkhersteller und setzt bevorzugt auf Heineken, Coca-Cola HBC, AB Inbev und Molson Coors. Für die Spirituosenproduzenten beinhalteten hohe Lagerbestände sowie die Auswirkungen der US-Zollpolitik weiterhin erhebliche Herausforderungen. Noch am besten positioniert sieht er hier Diageo. Pernod Ricard sei zwar historisch günstig, habe aber weniger Optionen als Diageo für den Verkauf von Randaktivitäten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:56 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
22.01.26 Diageo Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Montagvormittag gesucht
finanzen.net Diageo Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Diageo
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 in der Verlustzone
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo büßt am Freitagmittag ein
finanzen.net FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich schwächer
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan&#39;s Asahi
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan's Asahi
Financial Times Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal
Zacks Bear of the Day: Diageo (DEO)
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen