Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Diageo Buy

08:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2370 Pence auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur in der Nachfrage für Spirituosen und Alkoholika struktureller oder zyklischer Natur sei, schrieb Javier Gonzalez Lastra in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er geht weiter von strukturellen und zyklischen Gründen aus. Aus Ergebnissicht bleibt der Experte für 2026 bei seiner Präferenz für Brauereikonzerne und Softdrinkhersteller und setzt bevorzugt auf Heineken, Coca-Cola HBC, AB Inbev und Molson Coors. Für die Spirituosenproduzenten beinhalteten hohe Lagerbestände sowie die Auswirkungen der US-Zollpolitik weiterhin erhebliche Herausforderungen. Noch am besten positioniert sieht er hier Diageo. Pernod Ricard sei zwar historisch günstig, habe aber weniger Optionen als Diageo für den Verkauf von Randaktivitäten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:54 / GMT

