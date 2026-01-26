Diageo Aktie
Marktkap. 42,93 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diageo halte gut ein Drittel der Sparte der Franzosen, sie mache etwa zehn Prozent des Nettoergebnisses der Briten aus. Auch bei Diageo dürfte im ersten Geschäftshalbjahr der Umsatz zurückgegangen sein./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
