Diageo Aktie

Diageo Aktien-Sparplan
18,50 EUR -0,60 EUR -3,14 %
STU
16,10 GBP -0,46 GBP -2,75 %
LSE
Marktkap. 42,93 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

21:16 Uhr
Diageo Buy
Diageo plc
18,50 EUR -0,60 EUR -3,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diageo halte gut ein Drittel der Sparte der Franzosen, sie mache etwa zehn Prozent des Nettoergebnisses der Briten aus. Auch bei Diageo dürfte im ersten Geschäftshalbjahr der Umsatz zurückgegangen sein./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,10 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

21:16 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Nachmittag
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verliert am Montagmittag
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan's Asahi
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan&#39;s Asahi
Financial Times Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal
Zacks Bear of the Day: Diageo (DEO)
