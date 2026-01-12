DAX25.307 -0,5%Est506.011 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.514 -0,8%Bitcoin82.748 +1,1%Euro1,1652 +0,1%Öl65,82 +0,6%Gold4.623 +0,8%
EQS-Adhoc: PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025

14.01.26 16:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
10,26 EUR 0,04 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose/Gewinnwarnung
PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025

14.01.2026 / 16:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad Hoc-Meldung

PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025

Cuxhaven, 14. Januar 2026 – Der PNE-Konzern erwartet nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein Konzern-EBITDA zwischen € 45 Mio. und € 60 Mio.; nach der zuletzt veröffentlichten Guidance ging der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 noch von einem Konzern-EBITDA von € 70 Mio. bis € 110 Mio. aus.

Hintergrund sind Wertberichtigungen in der Projektpipeline aufgrund der wesentlich veränderten Marktbedingungen, vor allem in den internationalen Märkten Kanada, Spanien und Rumänien. Bereinigt um die jetzt zu erwartenden Wertberichtigungen würde das Konzern-EBITDA 2025 zwischen € 70 Mio. und € 80 Mio. und damit innerhalb der bisherigen Guidance liegen. Die Wertberichtigungen haben keine Auswirkung auf die Liquidität der PNE AG. Aus Sicht des Vorstands sind mit den jetzt anstehenden Wertberichtigungen alle erkennbaren Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt. 

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 und den testierten Konzernabschluss wird PNE am 26. März 2026 veröffentlichen.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com


PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com


Ende der Insiderinformation

14.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2260110

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260110  14.01.2026 CET/CEST

mehr Analysen