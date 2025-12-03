DAX 23.854 +0,7%ESt50 5.727 +0,6%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.880 -0,5%Euro 1,1676 +0,0%Öl 62,84 +0,1%Gold 4.192 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
SAP-Aktie im Plus: JPMorgan senkt Ziel - Aber 'Overweight' SAP-Aktie im Plus: JPMorgan senkt Ziel - Aber 'Overweight'
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
34,88 EUR -0,23 EUR -0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,7 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

Jefferies & Company Inc.

HUGO BOSS Hold

09:01 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
34,88 EUR -0,23 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 41 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,80 €		 Abst. Kursziel*:
-5,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
34,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,39%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

09:01 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
03.12.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Einstufung "Hold" HUGO BOSS-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel HUGO BOSS-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker
finanzen.net HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS fällt am Donnerstagvormittag
finanzen.net HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 13/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 10/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 07/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen