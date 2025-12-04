ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HUGO BOSS nach dem Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein weiteres schwieriges Jahr vor sich, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte passte seine Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Konzernziele an. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn und stellt erst für 2027 Besserung in Aussicht. Analyst Frey zeigte sich aber überzeugt, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen dürfte, weshalb er bei seiner Kaufempfehlung bleibe./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.2022
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.2021
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen