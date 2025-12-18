Lagarde: EZB sieht sich weiterhin in guter Position

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde auf dem aktuellen Zinsniveau weiterhin in einer guten Position. Das bedeute allerdings nicht, dass es sich um eine statische Position handele, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Lagarde zufolge fiel der Zinsbeschluss einstimmig. "Wir waren aber auch einstimmig der Meinung, dass wir uns alle Optionen offen halten sollten."

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Er hatte außerdem höhere Inflations- und Wachstumsprojektionen veröffentlicht. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

December 18, 2025 09:08 ET (14:08 GMT)