DAX24.084 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.916 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,11 -0,9%Gold4.327 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester erwartet -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari
TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Lagarde: EZB sieht sich weiterhin in guter Position

18.12.25 15:08 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde auf dem aktuellen Zinsniveau weiterhin in einer guten Position. Das bedeute allerdings nicht, dass es sich um eine statische Position handele, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Lagarde zufolge fiel der Zinsbeschluss einstimmig. "Wir waren aber auch einstimmig der Meinung, dass wir uns alle Optionen offen halten sollten."

Wer­bung

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Er hatte außerdem höhere Inflations- und Wachstumsprojektionen veröffentlicht. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

Kontakt zum Auto: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 09:08 ET (14:08 GMT)