Springer Nature Aktie

Marktkap. 4,64 Mrd. EUR

KGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN SPG100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000SPG1003

Symbol wurde kopiert
Symbol SPGDF

JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

18:26 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
22,85 EUR -0,10 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Zahlen von 30 auf 30,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Daniel Kerven geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für das dritte Quartal aus eigener Kraft von einem 6 Prozent großen Wachstum aus, angetrieben vom Journalgeschäft und Margensteigerungen. Seinen Schätzungen verpasste er den Feinschliff unter anderem wegen Währungs-, Zins- und Steuereinflüssen. Der Abschlag zu Aktien wie Pearson oder Informa sei nicht gerechtfertigt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:31 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,95 €		 Abst. Kursziel*:
31,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,17%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

