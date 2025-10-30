UBS Aktie
Marktkap. 104,76 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 36 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse komme er zum Schluss, dass die UBS auf dem besten Weg sei, diese zum Geschäft des Jahrzehnts zu machen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Skaleneffekte würden mit der fortschreitenden Integration immer deutlicher. Sie könnten zwar durch die Regulierung und einen Rechtsstreit um Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) erheblich beeinträchtigt werden. Doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Gesamtrendite und die starke operative Dynamik seien weiterhin gut./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,64 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
