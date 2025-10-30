DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
UBS Aktie

33,01 EUR +0,09 EUR +0,27 %
STU
38,03 USD -0,28 USD -0,72 %
BTT
Marktkap. 104,76 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
Deutsche Bank AG

UBS Buy

10:06 Uhr
UBS Buy
UBS
33,01 EUR 0,09 EUR 0,27%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 36 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse komme er zum Schluss, dass die UBS auf dem besten Weg sei, diese zum Geschäft des Jahrzehnts zu machen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Skaleneffekte würden mit der fortschreitenden Integration immer deutlicher. Sie könnten zwar durch die Regulierung und einen Rechtsstreit um Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) erheblich beeinträchtigt werden. Doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Gesamtrendite und die starke operative Dynamik seien weiterhin gut./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,64 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

10:06 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

