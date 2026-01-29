DAX24.470 +0,7%Est505.933 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.281 -2,0%Euro1,1938 -0,3%Öl70,30 -0,8%Gold5.125 -4,7%
SPI aktuell: SPI freundlich

30.01.26 12:25 Uhr
Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent auf 18.219,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,378 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,081 Prozent auf 18.175,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18.160,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18.175,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.219,50 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,193 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der SPI bei 18.219,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.063,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, betrug der SPI-Kurs 16.755,70 Punkte.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,125 Prozent nach. Bei 18.642,83 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.950,56 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 10,77 Prozent auf 0,14 CHF), Swatch (I) (+ 6,97 Prozent auf 172,60 CHF), Swatch (N) (+ 6,45 Prozent auf 34,64 CHF), Xlife Sciences (+ 5,43 Prozent auf 23,30 CHF) und Implenia (+ 3,47 Prozent auf 74,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Gurit (-13,78 Prozent auf 19,14 CHF), Evolva (-5,85 Prozent auf 0,77 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,79 Prozent auf 228,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,51 Prozent auf 44,60 CHF) und PolyPeptide (-2,33 Prozent auf 27,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 617.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,140 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

