UBS beantragt laut Memo Nationale US-Banklizenz

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die UBS Group beantragt eine nationale Banklizenz für die USA, weil die Schweizer ihr Vermögensverwaltungsgeschäft ausbauen wollen. Mit einer solchen Lizenz könnte die UBS dann im Laufe der Zeit mehr Bankdienstleistungen in den USA anbieten, heißt es in einem Memo der UBS an ihre Mitarbeiter, das am Montag vom Wall Street Journal eingesehen wurde. "Unsere US-Kunden verfügen über beträchtliche Einlagen und verlassen sich bei ihren alltäglichen Bankgeschäften weitgehend auf andere Banken", schreiben Rob Karofsky, Co-Präsident von Global Wealth Management und Präsident von UBS Americas, und Michael Camacho, Leiter von UBS Global Wealth Management US, in dem Memo.

Wer­bung Wer­bung

UBS-Chef Sergio Ermotti hatte in einer Telefonkonferenz im Februar gesagt, dass die Bank dabei sei, eine nationale Lizenz für die USA zu erhalten, damit sie mehr Bankgeschäfte wie Kreditvergabe und Einlagengeschäft betreiben könne. Die UBS Bank USA ist in Utah lizenziert und untersteht der Aufsicht der Federal Deposit Insurance Corporation, wie aus dem letzten Jahresbericht der Bank hervorgeht. Eine nationale Banklizenz würde den Weg für die Aufnahme von Zahlungsverkehrs-, Giro- und Sparkontodienstleistungen in das bestehende Angebot der Bank ebnen, heißt es in der Mitteilung.

Die UBS erwarte die Genehmigung für die Lizenz im kommenden Jahr, was sie zur ersten Schweizer Bank mit einer nationalen US-Banklizenz machen würde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 14:08 ET (18:08 GMT)