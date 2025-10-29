DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung
HelloFresh-Aktie unter Druck: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt
UBS Aktie

32,95 EUR +0,11 EUR +0,33 %
STU
38,32 USD -0,78 USD -1,98 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 105,54 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

08:01 Uhr
UBS Overweight
UBS
32,95 EUR 0,11 EUR 0,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer stehen zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Die operative Entwicklung sei superb./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

