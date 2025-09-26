UBS Aktie
Marktkap. 110,29 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein ging am Freitagabend auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Die wichtigsten neuen Informationen beträfen den auf sieben Jahre ausgelegten Zeitplan für die Umsetzung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|19.01.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG