JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

08:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel UBS 34,93 EUR 0,10 EUR 0,29% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein ging am Freitagabend auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Die wichtigsten neuen Informationen beträfen den auf sieben Jahre ausgelegten Zeitplan für die Umsetzung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com