UBS Aktie
Marktkap. 109,78 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Schweizer Großbank dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnen, das den Weg für Kapitalrückzahlungen im Schlussviertel ebnet, schrieb Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Starke Kapitalmärkte, die Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum und Margensteigerungen im US-Vermögensmanagement stützten das langfristige Aufwärtspotenzial./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
37,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|09:01
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|19.01.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG