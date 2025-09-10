UBS Aktie
Marktkap. 108,34 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Die europäischen Banken seien aufgrund verbesserter Renditeaussichten zuletzt aufgewertet worden und würden derzeit mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt gehandelt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch bestehe Potenzial für weitere Kursanstiege. Allerdings machten anhaltende geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten den Sektor angesichts der starken Entwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,33 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|10:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|19.01.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG