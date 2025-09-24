Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag im Minus
Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 73,02 EUR.
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,02 EUR nach. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,68 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,28 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 95.890 Aktien.
Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 41,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 72,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,47 Prozent sinken.
Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,67 EUR für die Symrise-Aktie.
Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.
Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:26
|Symrise Buy
|Baader Bank
|14:26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:26
|Symrise Buy
|Baader Bank
|24.09.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2024
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
