DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.358 -0,1%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1691 +0,2%Öl70,57 +1,3%Gold3.778 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Blick auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag im Minus

26.09.25 16:10 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 73,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,44 EUR 1,08 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,02 EUR nach. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,68 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,28 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 95.890 Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 41,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 72,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,47 Prozent sinken.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,67 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Deutsche Bank AG beurteilt Symrise-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

Symrise-Aktie in Rot: Anleihe in dreistelligem Millionenwert platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15:26Symrise BuyBaader Bank
14:26Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:26Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14:26Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen