Symrise Aktie
Marktkap. 11,11 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 113 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Die träge Konsumentenstimmung in Nordamerika belaste den Hersteller von Duftstoffen und Aromen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,52 €
|Abst. Kursziel*:
38,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,61%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|09:41
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.24
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.24
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.