Warburg Research

Symrise Buy

09:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 113 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Die träge Konsumentenstimmung in Nordamerika belaste den Hersteller von Duftstoffen und Aromen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise