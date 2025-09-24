Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Mittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 74,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 73,90 EUR. Bei 74,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.256 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 68,69 Prozent Luft nach oben. Bei 73,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 99,67 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

