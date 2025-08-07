DAX 24.163 -0,1%ESt50 5.348 +0,3%Top 10 Crypto 16,25 +2,7%Dow 44.212 +0,6%Nas 21.438 +0,9%Bitcoin 100.226 -0,4%Euro 1,1660 -0,1%Öl 66,62 +0,3%Gold 3.395 -0,1%
Symrise Aktie

79,72 EUR -0,38 EUR -0,47 %
STU
Marktkap. 11,1 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Symrise Buy

19:01 Uhr
Symrise Buy
Symrise AG
79,72 EUR -0,38 EUR -0,47%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien würden derzeit in etwa auf dem Niveau der Papiere der Wettbewerber IFF und DSM gehandelt, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ein derart starker Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt. Der Experte verwies auf die Stärke des Portfolios von Symries im Bereich Nahrung und Getränke sowie auf die Fortschritte, die das Management bei der Stärkung der Margen erzielt habe./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,52 €		 Abst. Kursziel*:
25,75%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
79,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,44%
Analyst Name:
Konstantin Wiechert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

19:01 Symrise Buy Baader Bank
01.08.25 Symrise Kaufen DZ BANK
01.08.25 Symrise Buy UBS AG
01.08.25 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

