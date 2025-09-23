DAX23.520 -0,4%ESt505.452 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.779 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten

24.09.25 09:25 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 75,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
75,72 EUR -0,46 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 75,00 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,86 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.045 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Gewinne von 66,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 74,86 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,89 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

