Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 76,12 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 76,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 76,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 74.360 Stück.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2025 bei 75,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 1,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 101,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

