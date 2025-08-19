Symrise Aktie
Marktkap. 11,28 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise auf "Buy" belassen. Die seit Jahresbeginn gesunkenen Rohstoffpreise ließen auch für 2026 eine rückläufige Entwicklung erwarten, schrieb Charles Eden in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für die europäischen Aromen- und Duftstoffhersteller. Die Rohstoffkosten machten für die Branche einen Großteil der operativen Aufwendungen aus, noch vor den Personalkosten. Bei Givaudan, Symrise und DSM-Firmenich rechnet er für das kommende Jahr ebenso wie bei Kerry mit deren Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Annahmen berücksichtigten allerdings noch keine Auswirkungen der US-Zollpolitik, welche die Kosten erhöhen könnten, betonte der Experte./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
