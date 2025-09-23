DAX 23.601 +0,0%ESt50 5.468 -0,1%Top 10 Crypto 15,52 +1,8%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 95.548 +0,8%Euro 1,1773 -0,4%Öl 67,84 +0,1%Gold 3.773 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Amazon 906866 BASF BASF11 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX zur Wochenmitte mit leichter Abwärtstendenz Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX zur Wochenmitte mit leichter Abwärtstendenz
Lithium Americas-Aktie +75 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach Lithium Americas-Aktie +75 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
75,92 EUR +0,40 EUR +0,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,51 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Deutsche Bank AG

Symrise Buy

09:51 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
75,92 EUR 0,40 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. Die Aktien des Aromenherstellers böten im Vergleich zwar enormen verborgenen Wert, für dessen Schöpfung sei es aber wohl zu früh. Insgesamt sieht sie den Subsektor aber zunächst vergleichsweise positiv./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,88 €		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

09:51 Symrise Buy Deutsche Bank AG
15.09.25 Symrise Buy UBS AG
12.09.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Symrise Buy UBS AG
11.08.25 Symrise Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Orsted

finanzen.net Gericht stoppt Baustopp Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
TraderFox Ørsted: US-Gericht kippt Baustopp für Windpark "Revolution Wind"!
finanzen.net Hot Stocks heute: Ørsted Einschätzung - Intel und NVIDA - Alchem und ThyssenKrupp Steel 
dpa-afx Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Orsted geben nach Details zur Kapitalerhöhung nach
dpa-afx Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
dpa-afx Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
finanzen.net So stuften die Analysten die Orsted-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung
reNEWS Andel backs Orsted with €400m share purchase
reNEWS UPDATE: Orsted shares surge after US court win
EQS Group Notification of manager’s transaction
reNEWS Orsted faces $25m weekly hit from US stop order
reNEWS Orsted sets 67% discount on shares in €8bn issue
reNEWS Equinor denies Orsted merger reports
reNEWS Orsted shareholders back €8bn rights issue
EQS Group Resolutions of the extraordinary general meeting of Ørsted A/S
RSS Feed
Orsted zu myNews hinzufügen