Symrise Aktie
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. Die Aktien des Aromenherstellers böten im Vergleich zwar enormen verborgenen Wert, für dessen Schöpfung sei es aber wohl zu früh. Insgesamt sieht sie den Subsektor aber zunächst vergleichsweise positiv./ag/tav
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,88 €
|Abst. Kursziel*:
18,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
