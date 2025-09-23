DAX23.717 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.359 +0,1%Nas22.589 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

24.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 74,20 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 74,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 73,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 136.693 Stück.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 40,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,92 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 99,67 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09:51Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:51Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

