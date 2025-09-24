Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 73,82 EUR ab.

Die Symrise-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 73,82 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 73,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.524 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 73,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

