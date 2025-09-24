DAX 23.715 +0,8%ESt50 5.494 +0,9%Top 10 Crypto 15,12 -0,9%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.577 +0,2%Euro 1,1690 +0,2%Öl 69,67 +0,0%Gold 3.758 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street fester erwartet -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie
DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend - Rekordhoch rückt wieder näher DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend - Rekordhoch rückt wieder näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
72,98 EUR +0,06 EUR +0,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,4 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Symrise Hold

14:26 Uhr
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
72,98 EUR 0,06 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef des Aromenherstellers, Olaf Klinger, habe sich kurzfristig vorsichtig gezeigt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, schrieb Fulvio Cazzol nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Mittelfristig habe er allerdings Zuversicht ausgestrahlt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Hold

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,43%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

14:26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
15.09.25 Symrise Buy UBS AG
12.09.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

finanzen.net Lohnende Walmart-Investition? Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Abend im Plus
finanzen.net Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones liegt zum Start im Plus
TraderFox Die Top 5 KI-Geheimtipps im Konsumsektor von Cola bis Kosmetik
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen
PR Newswire Walmart and LALIGA Strike Unique Partnership to Engage Soccer's Growing, Multicultural Fanbase in the U.S.
MotleyFool Will Walmart Stock Continue to Ring Up Investor Returns?
Zacks Is Walmart Setting the Tone for Holiday Retail Competition?
Zacks Walmart Expands Same-Day Pharmacy Delivery With Refrigerated Meds
Zacks Is It Worth Investing in Walmart (WMT) Based on Wall Street's Bullish Views?
MarketWatch Could Walmart become a bigger fashion destination? One analyst thinks so.
Zacks Why Walmart (WMT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Zacks Here is What to Know Beyond Why Walmart Inc. (WMT) is a Trending Stock
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen