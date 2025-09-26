DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.531 -0,2%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 39 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 39 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
HBAR-Investment im Blick

Wie viel Verlust bei einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren angefallen wäre

27.09.25 19:43 Uhr
Wie viel Verlust bei einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren angefallen wäre | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,2127 USD -0,0019 USD -0,90%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0,3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2.558,71 Hedera im Besitz. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2146 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 549,17 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 549,17 USD entspricht einer negativen Performance von 45,08 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com