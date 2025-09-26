Wie viel Verlust bei einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren angefallen wäre

HBAR-Investment im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Investment verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0,3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2.558,71 Hedera im Besitz. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2146 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 549,17 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 549,17 USD entspricht einer negativen Performance von 45,08 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net