Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

TONAnlage im Fokus

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Toncoin Anlegern gebracht.

Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3,508 USD. Bei einer Investition von 100 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,24 USD, da Toncoin am 26.09.2025 2,745 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 21,76 Prozent.

Am 10.03.2025 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net