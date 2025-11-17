DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1600 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.084 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Konjunkturdaten im Blick

Darum fällt der Euro ein wenig zum US-Dollar

17.11.25 07:57 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum US-Dollar nachgibt | finanzen.net

Zu Beginn einer mit US-Konjunkturdaten womöglich vollgepackten Woche hat der Euro etwas nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2443 CNY 0,0038 CNY 0,05%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8807 GBP -0,0019 GBP -0,22%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0160 HKD -0,0187 HKD -0,21%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
179,4655 JPY -0,1145 JPY -0,06%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1600 USD -0,0024 USD -0,20%
Charts|News

Zuletzt fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro um 0,15 Prozent auf 1,1602 US-Dollar. Nach dem Ende der Teilschließung von US-Behörden, die zu weggefallenen Datenveröffentlichungen geführt hatte, dürften in dieser Woche US-Konjunkturdaten für stärkere Impulse am Devisenmarkt sorgen.

"Zuletzt hatten die Zinserwartungen immer mehr in Richtung keiner Zinssenkung im Dezember korrigiert, möglicherweise ändert sich das in den kommenden Tagen nun wieder", schrieb Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. "Diese Korrektur dürfte einer der Hauptgründe für den weiterhin resilienten US-Dollar sein. Schauen wir mal, ob diese Stärke auch noch Bestand hat, wenn in dieser Woche so langsam wieder wichtigere US-Daten veröffentlicht werden."

Am frühen Montagnachmittag steht zunächst einmal der Empire-State-Index

für den November auf der Agenda. Er ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Frühindikator und gibt ein Bild der Lage im produzierenden Gewerbe des Bundesstaates New York.

/mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: OlgaNik / Shutterstock.com, zimmytws / Shutterstock.com