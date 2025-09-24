DAX23.607 +0,3%ESt505.464 +0,3%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.462 +0,1%Euro1,1664 ±0,0%Öl69,39 -0,4%Gold3.745 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

VCI zeigt sich über neue US-Pharmazölle besorgt und appelliert an EU

26.09.25 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
41,92 EUR -0,13 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,16 EUR -0,21 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
87,56 EUR -0,30 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
49,65 EUR -0,43 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Covestro AG
57,66 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
14,84 EUR -0,07 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,00 EUR -0,27 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,13 EUR 0,23 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FUCHS SE
30,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA St.
62,90 EUR -0,15 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
K+S AG
11,86 EUR 0,03 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
21,92 EUR -0,06 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
105,65 EUR -1,30 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGL Carbon SE
3,21 EUR -0,13 EUR -3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
72,96 EUR 0,60 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
64,45 EUR -0,75 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach der Ankündigung neuer US-Zölle auf ausländische Pharmazeutika in Höhe von 100 Prozent ist der Verband der Chemischen Industrie (VCI) sehr besorgt über die Auswirkung auf deutsche Hersteller. Die USA sind ein sehr wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Pharmaindustrie, im Jahr 2024 exportierten die Unternehmen der Branche Produkte im Wert von 27,9 Milliarden Euro, wie der VCI mitteilte.

Wer­bung

"Das ist ein weiterer Schlag ins Gesicht. Und ein neuer Tiefpunkt für die Handelsbeziehungen mit den USA", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup laut der Mitteilung. "Wenn der 15-Prozent-Deal nicht auch für Pharmaprodukte gilt, ist er nichts wert", sagte er mit Blick auf das im August vereinbarte Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Demnach soll für fast alle EU-Exporte in die USA, ein Zollsatz von 15 Prozent gelten. Ausgenommen waren davon bislang nur Stahl und Aluminium. Die EU-Kommission müsse nun "mit breitem Kreuz darauf drängen, dass beide Seiten zu den getroffenen Vereinbarungen stehen", so Große Entrup.

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag mehrere neue Zölle angekündigt, darunter auch einen hohen Zoll von 100 Prozent auf Medikamente von Pharmaunternehmen, die keinen Produktionsstandort in den USA bauen, sofern es sich nicht um Generika handelt. Der Zollsatz soll bereits ab dem 1. Oktober gelten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung

September 26, 2025 05:45 ET (09:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen