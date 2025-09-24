BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 42,22 EUR.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 12,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,12 Prozent zurück. Hier wurden 15,77 Mrd. EUR gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

