BASF Aktie

43,33 EUR -0,27 EUR -0,62 %
STU
Marktkap. 39,33 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BASF Hold

09:26 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,33 EUR -0,27 EUR -0,62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,62 €		 Abst. Kursziel*:
0,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,55%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09:26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 BASF Hold Warburg Research
15.09.25 BASF Neutral UBS AG
13.08.25 BASF Outperform Bernstein Research
11.08.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

