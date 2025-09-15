BASF Aktie
Marktkap. 39,33 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,62 €
|Abst. Kursziel*:
0,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,55%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|09:26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)