BASF Aktie

44,83 EUR -0,02 EUR -0,04 %
STU
Marktkap. 40,06 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

09:26 Uhr
BASF Outperform
BASF
44,83 EUR -0,02 EUR -0,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper hält einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg in den kommenden sechs Monaten weiterhin für wahrscheinlicher als keinen, wenngleich nur noch mit 55 zu 45 Prozent, statt mit 65 zu 35 Prozent bisher. Dennoch bleibe die Aussicht auf einen Waffenstillstand und einen möglichen Frieden ein wichtiger Grund, der weiterhin für Chemiekonzerne spreche. Denn dann wären niedrigere Energiepreise ebenso positiv wie anziehende industrielle Aktivitäten. Insgesamt präferiert der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie Gasekonzerne, abseits davon hebt er BASF positiv hervor./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

