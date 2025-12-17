IPO erfolgt

Am Mittwoch zieht der Börsengang des Lieferanten von Medizinprodukten Medline die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

• Medline-IPO erfolgreich

• Aktie deutlich über Ausgabpreis

• Prestigeobjekt von Private Equity



Der Börsengang des US-Medizintechnik- und -verbrauchsmaterial-Spezialisten Medline setzt zum Jahresende 2025 ein kräftiges Ausrufezeichen am IPO-Markt. Das Debüt an der NASDAQ gilt als Stimmungsbarometer weit über den Gesundheitssektor hinaus.?

Aktie springt zum IPO kräftig an

Medline platzierte beim Gang an die NASDAQ rund 216 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 29 US-Dollar je Anteilsschein und nahm damit brutto etwa 6,26 Milliarden US-Dollar ein. Am ersten Handelstag eröffnete die Aktie deutlich über dem Emissionspreis bei 35 US-Dollar und unterstrich so die hohe Nachfrage institutioneller Investoren. Mit dem Pricing erreichte Medline eine Börsenbewertung von deutlich über 40 Milliarden US-Dollar und führt damit die Liste der größten Börsengänge des Jahres 2025 weltweit an.?

Zuletzt wurde die Aktie bei 37,70 US-Dollar gehandelt.

Geld für Schuldenabbau

Ein Großteil der Emissionserlöse soll in den Schuldenabbau fließen: Medline weist per Herbst 2025 eine Gesamtverschuldung von rund 16,8 Milliarden US-Dollar aus und plant, mindestens 4 Milliarden US-Dollar mit den IPO-Erlösen zu tilgen. Gleichzeitig eröffnet der Börsengang dem Konzern mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in Produktion, Logistik und internationale Expansion. Das Management betont zudem den reputationsstiftenden Effekt des Listings: Medline wolle seine bislang geringe Markenpräsenz im Endkundensegment nutzen, um Sichtbarkeit und Vertrauen bei Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Einkaufsgemeinschaften weiter auszubauen.?

Rolle von Private Equity

Der Medline-Börsengang ist auch ein Prestigeprojekt der Private-Equity-Branche: 2021 hatten Blackstone, Carlyle sowie Hellman & Friedman das Familienunternehmen in einem der größten Leveraged Buyouts der Geschichte für rund 34 Milliarden US-Dollar übernommen. Mit einem Emissionsvolumen von über 6 Milliarden US-Dollar handelt es sich um den größten von Finanzinvestoren unterstützten IPO aller Zeiten, womit der Deal frühere Rekorde wie den Börsengang von HCA Holdings deutlich übertrifft. Branchenbeobachter erwarten, dass der erfolgreiche Marktauftritt weitere Private-Equity-Portfoliounternehmen zu eigenen Börsenplänen ermutigt.?

Medline produziert und vertreibt medizinische Produkte wie Handschuhe, Kittel und Untersuchungsliegen für Krankenhäuser und Ärzte. Die drei Private-Equity-Gesellschaften Blackstone, Carlyle Group und Hellman & Friedman hatten das Unternehmen erst vor vier Jahren für rund 34 Milliarden Dollar übernommen und von der Börse genommen, womit es zu einer der größten fremdfinanzierten Übernahmen aller Zeiten wurde.

