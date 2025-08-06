DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
BASF Aktie

44,89 EUR +2,19 EUR +5,13 %
STU
Marktkap. 37,99 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

10:51 Uhr
BASF
BASF
44,89 EUR 2,19 EUR 5,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
43,89 €		 Abst. Kursziel*:
-8,86%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
44,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,89%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

