So bewegt sich BASF

BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Freitagvormittag

24.10.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Freitagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,89 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,89 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 43,95 EUR. Bei 43,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 166.414 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,22 EUR an.

BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

