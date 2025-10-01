BASF Aktie
Marktkap. 37,89 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfragesituation sei in den meisten Absatzmärkten des Chemiekonzerns auch im dritten Quartal herausfordernd gewesen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Der angekündigte Aktienrückkauf könnte in Abhängigkeit von der Veräußerung des Beschichtungsgeschäfts vorgezogen werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,39 €
|Abst. Kursziel*:
3,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
