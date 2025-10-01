Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfragesituation sei in den meisten Absatzmärkten des Chemiekonzerns auch im dritten Quartal herausfordernd gewesen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Der angekündigte Aktienrückkauf könnte in Abhängigkeit von der Veräußerung des Beschichtungsgeschäfts vorgezogen werden./rob/edh/ag

