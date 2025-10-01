DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.314 +0,2%Top 10 Crypto16,38 +3,3%Nas22.698 +0,2%Bitcoin100.462 +3,4%Euro1,1726 -0,1%Öl65,52 -2,3%Gold3.868 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

AKTIEN IM FOKUS 2: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit

01.10.25 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
186,40 EUR 6,20 EUR 3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lululemon Athletica IncShs
152,00 EUR -0,08 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
63,03 EUR 3,97 EUR 6,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,69 EUR 0,44 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurse aktualisiert)

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Sportartikelsektor haben am Mittwoch auf beiden Seiten des Atlantiks von starken Quartalszahlen des US-Unternehmens Nike profitiert. Dessen Anteilscheine legten im New Yorker Handel zuletzt um 5,4 Prozent auf 73,52 US-Dollar zu. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals übertrafen die Erwartungen. Das half auch den Papieren der deutschen Konkurrenten adidas und Puma (PUMA SE), die letztlich um 4,00 respektive 3,2 Prozent zulegten.

Wer­bung

Die Resultate zeigten, dass der Umbau von Nike Früchte trägt. So konnte der weltgrößte Sportartikelhersteller, der seit einiger Zeit unter sinkenden Umsätzen leidet, seine Erlöse nun wieder leicht steigern. Im zuletzt vernachlässigten, aber wichtigen Großhandelsgeschäft wurden Fortschritte gemacht. Beeinträchtigt werden die Bemühungen jedoch durch die US-Zollpolitik, die nicht nur Nike, sondern die gesamte Branche umtreibt. Die Zölle schlagen auf US-Unternehmen durch, weil viele Produkte in Asien hergestellt werden.

Das Zollthema trübte jedoch an diesem Tag die Anlegerstimmung nicht. In Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" empfahlen die Analysten Randal Konik von Jefferies und Matthew Boss von JPMorgan in ihren Kommentaren zu Nike: "Just Buy It". Konik rät den Anlegern, angesichts erfolgreicher Produktstrategien in die Offensive zu gehen. Paul Lejuez von der Citigroup sprach von "Fortschritten auf allen Ebenen".

Lejuez und manch anderer mutmaßen allerdings, dass eine Erholung im Wesentlichen bereits eingepreist ist. Denn seit dem Tief seit 2017, auf das die Nike-Aktie im April bei 52,28 Dollar gefallen war, ist der Kurs inzwischen wieder um rund 40 Prozent gestiegen. Allerdings war der Schwung zeitweise sogar noch etwas größer gewesen, denn im Sommer hatten die Papiere in der Spitze 80 Dollar gekostet und sich dem bisherigen Jahreshoch aus dem Monat Februar genähert. Vom 179-Dollar-Rekord aus dem Jahr 2021 sind die Aktien allerdings noch meilenweit entfernt.

Wer­bung

Was die Auswirkungen auf Adidas und Puma betrifft, wird die Wende bei Nike auch kritisch gesehen. UBS-Experte Robert Krankowski hob die Fortschritte des US-Konzerns in Sachen Trendwende hervor, rechnet aber damit, dass dies die Debatte über die Nachhaltigkeit der Wachstumsdynamik von Adidas nun verschärfen dürfte. Denn Adidas und Nike sei es in der Vergangenheit nur in etwa einem Drittel der Quartale gelungen, gleichzeitig die Branche abzuhängen. Mit Blick auf Puma könnte die Nike-Stärke zudem dessen Turnaround erschweren.

Die Aktien von Lululemon (Lululemon Athletica) konnten indes nur geringfügig von den Nike-Nachrichten profitieren. Dessen Aktienkurs legte zuletzt nur um 0,5 Prozent auf 178,80 Dollar zu. Wie Jefferies-Analyst Konik schrieb, hat Nike die strukturellen Herausforderungen der Branche in China hervorgehoben. Vor diesem Hintergrund, so führte Konik aus, werde es der Yoga-Bekleidungsspezialist schwer haben, seine ambitionierten Ziele in China zu erreichen./tih/ag/jha/ck/he

In eigener Sache

Übrigens: Lululemon Athletica und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
18:06Nike OutperformBernstein Research
15:41Nike KaufenDZ BANK
10:11Nike NeutralUBS AG
10:01Nike Equal WeightBarclays Capital
09:21Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18:06Nike OutperformBernstein Research
15:41Nike KaufenDZ BANK
09:21Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:36Nike BuyJefferies & Company Inc.
08:11Nike OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:11Nike NeutralUBS AG
10:01Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen