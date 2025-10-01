PUMA SE Aktie News: PUMA SE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 21,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,8 Prozent auf 21,54 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 21,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.778 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 122,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2025 (17,05 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 20,87 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,610 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,81 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,12 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -2,686 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA SE-Aktie: Was Analysten von PUMA SE erwarten

PUMA-Aktie im Blick: Erholung nach Analystenmeinung

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren verdient