So bewegt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: PUMA SE fällt am Freitagmittag

19.09.25 12:06 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE fällt am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 22,17 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
22,00 EUR -0,50 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 22,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 21,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 236.370 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 116,19 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,122 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,81 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,12 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,546 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
18.09.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
18.09.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
18.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
