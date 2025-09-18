PUMA SE Aktie News: PUMA SE verbilligt sich am Vormittag

PUMA SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 22,39 EUR.

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 22,39 EUR. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 22,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.929 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,05 EUR fiel das Papier am 18.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 31,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,122 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,81 EUR an.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,546 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

