PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 21,83 EUR.

Das Papier von PUMA SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 21,83 EUR ab. Im Tief verlor die PUMA SE-Aktie bis auf 21,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,49 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 427.599 Aktien.

Am 11.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 54,45 Prozent niedriger. Bei 17,05 EUR fiel das Papier am 18.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 28,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,122 EUR, nach 0,610 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,81 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,12 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Am 28.10.2026 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -2,546 EUR je Aktie ausweisen dürften.

