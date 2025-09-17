DAX 23.619 +1,1%ESt50 5.416 +0,9%Top 10 Crypto 16,37 +0,3%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 99.021 +0,5%Euro 1,1828 +0,1%Öl 67,54 -0,5%Gold 3.653 -0,2%
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
PUMA Aktie

PUMA Aktien-Sparplan
22,42 EUR -0,48 EUR -2,10 %
STU
Marktkap. 2,9 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

PUMA SE
22,42 EUR -0,48 EUR -2,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Übernahme des Sportartikelherstellers unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe sie auf Basis einer Eigenständigkeit keinen klaren Katalysator für einen Anstieg des Aktienkurses./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,90 €		 Abst. Kursziel*:
-30,13%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
22,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,64%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:51 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 PUMA Neutral UBS AG
26.08.25 PUMA Halten DZ BANK
26.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
