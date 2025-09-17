Nike Aktie
Marktkap. 91,11 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben. Der Sportartikelkonzern dürfte - gestützt von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA - eine steilere Erholung der Umsatzerlöse verzeichnen als der Markt derzeit erwarte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnentwicklung dürfte über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2026 bis 2028 liegen zwischen 5 und 13 Prozent über den Konsensschätzungen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 90,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 72,31
|Abst. Kursziel*:
24,46%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 72,48
|Abst. Kursziel aktuell:
24,17%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 82,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:36
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)