Nike Aktie

WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

RBC Capital Markets

Nike Outperform

08:56 Uhr
Nike Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
54,76 EUR 0,18 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nike gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 63,54		 Abst. Kursziel*:
33,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 63,58		 Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

17.11.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
10.10.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

