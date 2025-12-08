Nike Aktie
Marktkap. 83,64 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nike gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 63,54
|Abst. Kursziel*:
33,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 63,58
|Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
