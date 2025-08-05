PUMA Aktie
Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. EEr habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Puma habe im ersten Halbjahr durch die Bank deutlich schwächer abgeschnitten als erwartet./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,40 €
|Abst. Kursziel*:
3,29%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
18,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
