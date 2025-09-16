PUMA Aktie
Marktkap. 2,9 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
22,45 €
|Abst. Kursziel*:
-15,37%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
22,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,11%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|11:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|08:51
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|PUMA Sell
|UBS AG
|30.07.25
|PUMA Reduce
|Baader Bank
|28.07.25
|PUMA Sell
|UBS AG
|11:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|26.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets