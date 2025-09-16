DAX 23.643 +1,2%ESt50 5.439 +1,3%Top 10 Crypto 16,38 +0,3%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 98.989 +0,5%Euro 1,1835 +0,1%Öl 67,89 +0,0%Gold 3.666 +0,2%
Top News
Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - So soll es 2025 weitergehen
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
PUMA Aktie

22,65 EUR -0,25 EUR -1,09 %
STU
Marktkap. 2,9 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

11:46 Uhr
PUMA SE Sector Perform
PUMA SE
22,65 EUR -0,25 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
22,45 €		 Abst. Kursziel*:
-15,37%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
22,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,11%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:46 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08:51 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 PUMA Neutral UBS AG
26.08.25 PUMA Halten DZ BANK
mehr Analysen

