Fokus Goldpreis & Co.

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag

04.03.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.257,16 USD 60,67 USD 1,90%
News
Baumwolle
0,62 USD USD 0,16%
News
Bleipreis
1.901,35 USD -32,50 USD -1,68%
News
Dieselpreis Benzin
1,91 EUR 0,10 EUR 5,75%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,00 EUR 7,30 EUR 8,52%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,00 USD -0,06 USD -1,80%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.182,01 USD 93,61 USD 1,84%
News
Haferpreis
2,94 USD -0,21 USD -6,51%
News
Heizölpreis
84,01 USD -0,26 USD -0,31%
News
Holzpreis
554,00 USD -1,00 USD -0,18%
News
Kaffeepreis
2,91 USD 0,04 USD 1,50%
News
Kakaopreis
2.145,00 GBP 38,00 GBP 1,80%
News
Kohlepreis
123,00 USD -1,15 USD -0,93%
News
Kupferpreis
12.818,85 USD -620,65 USD -4,62%
News
Lebendrindpreis
2,34 USD 0,01 USD 0,44%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD 0,18%
News
Maispreis
4,34 USD USD
News
Mastrindpreis
3,57 USD USD -0,02%
News
Milchpreis
16,58 USD 1,67 USD 11,20%
News
Naphthapreis (European)
669,88 USD 36,39 USD 5,74%
News
Nickelpreis
16.983,50 USD -367,50 USD -2,12%
News
Ölpreis (Brent)
82,36 USD 0,40 USD 0,49%
News
Ölpreis (WTI)
74,46 USD -0,10 USD -0,13%
News
Orangensaftpreis
1,77 USD 0,10 USD 6,00%
News
Palladiumpreis
1.695,00 USD 51,50 USD 3,13%
News
Palmölpreis
4.070,00 MYR 19,00 MYR 0,47%
News
Platinpreis
2.164,50 USD 85,00 USD 4,09%
News
Rapspreis
499,00 EUR 5,00 EUR 1,01%
News
Reispreis
10,49 USD -0,10 USD -0,90%
News
Silberpreis
86,05 USD 3,89 USD 4,73%
News
Sojabohnenmehlpreis
311,90 USD 1,40 USD 0,45%
News
Sojabohnenölpreis
0,62 USD USD -0,19%
News
Sojabohnenpreis
11,58 USD 0,02 USD 0,15%
News
Super Benzin
1,89 EUR 0,06 EUR 3,28%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
197,25 EUR 1,75 EUR 0,90%
News
Zinkpreis
3.285,85 USD -67,65 USD -2,02%
News
Zinnpreis
49.649,00 USD -7.545,00 USD -13,19%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,14%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 13:13 Uhr 2,17 Prozent auf 5.199,00 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 5.088,40 US-Dollar.

Wer­bung

Zudem steigt der Silberpreis. Um 5,39 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 86,59 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 82,16 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 4,95 Prozent auf 2.182,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2.079,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 13:05 Uhr steigt der Palladiumpreis um 3,74 Prozent auf 1.705,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.643,50 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,93 Prozent auf 82,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,40 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,23 Prozent auf 74,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 74,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,16 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,15 US-Dollar am Vortag auf 2,94 US-Dollar nach unten (--6,67 Prozent).

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,53 Prozent auf 2,91 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,87 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 2.145,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.109,00 Britische Pfund).

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,15 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 12:55 Uhr auf 11,58 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 11,56 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 311,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 310,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) geht es um 0,08 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,28 Prozent auf 3,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,05 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,91 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,31 Prozent auf 84,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 84,27 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:54 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 123,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 128,00 US-Dollar stand.

